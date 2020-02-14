Yunusemre Bolvadin’e misafir olacak

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 18. haftasında deplasmanda Bolvadin Belediyespor ile karşılaşacak.

Yunusemre Belediyespor, ikinci yarının beşinci maçında Bolvadin Belediyespor’a konuk olacak. Maç, 16 Şubat Pazar günü saat 14.00‘te Bolvadin İlçe Stadyumunda oynanacak. Zirve takibini sürdüren Yunusemre Belediyespor ligde 37 puan ile 2. sırada yer alıyor. Rakibi Bolvadin Belediyespor ise 12 puan ile 12. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Manisa’da oynanan karşılaşmayı Yunusemre Belediyespor 50 kazanmayı başarmıştı.

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