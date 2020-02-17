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Bakan Pakdemirli talimat verdi, ekipler seferber oldu Manisa’da ikinci kez gıda denetim seferberliği ...

İHA

Türkiye genelinde 6 gün boyunca ve 7 bini aşkın gıda kontrol görevlisi ile gerçekleştirilecek gıda denetim seferberliği Manisa'da da başladı. Denetimlerin ilk gününde süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerinin denetimleri gerçekleştirildi.

Bakan Pakdemirli talimat verdi, ekipler seferber oldu Manisa’da ikinci kez gıda denetim seferberliği başladı

Türkiye genelinde 6 gün boyunca ve 7 bini aşkın gıda kontrol görevlisi ile gerçekleştirilecek gıda denetim seferberliği Manisa’da da başladı. Denetimlerin ilk gününde süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerinin denetimleri gerçekleştirildi.
Seferberlik kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile 81 İl ve ilçelerinde, 6 gün boyunca eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak.
Ürün bazlı gerçekleştirilen gıda kontrolünün ilk gününde Manisa il genelinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerinin denetimleri gerçekleştirildi. İlk gün denetimlerine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı ve il genelindeki tüm kontrol görevlileri katıldı.
Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, gıda denetimlerinin yıl boyunca da aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “Bilindiği üzere, 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması bakanlığımız sorumluluğundadır. Ülkemizde gıda güvenirliğine yönelik denetimler; Bakanlığımıza bağlı 81 il müdürlüğü ve illere bağlı yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde çalışan kontrol görevlilerimizce yürütülmektedir. 1722 Şubat 2020 tarihlerinde denetim seferberliği başlatılmış olup bu kapsamda; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten iş yerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, üniversite kampüsleri dahil ve lokantarestoran, dönerci, fastfood gibi toplu tüketim yerlerine eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecektir. Denetim seferberliğinde il ve 17 İlçemizdeki toplam 235 kontrol görevlilerimizle denetim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde sürmektedir” dedi.
Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulandığını ve gene gerekli görülen hallerde numune aldıklarını söyleyen İl Müdürü Öztürk, numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulandığına dikkat çekti. Metin Öztürk, “Çiftlikten sofraya, ham maddenin başlangıcından son mamule kadar her aşamada denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, haber vermeden hassasiyetle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın güvenli gıdalara ulaşmasına yardımcı olmaktır. İl müdürlüğümüz ve 17 ilçe müdürlüğümüz olarak 2019 yılı içerisinde 29 bin 277 adet gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. İdari yaptırım uygulanan denetim sayısı 379’dur. Denetimlerde toplam 1.936 adet numune alınmıştır. Bunlardan 1.818 adedi uygun, 103 adedi uygunsuz bulunmuştur. 15 adet numune sonuçlanma aşamasındadır” diye konuştu.

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