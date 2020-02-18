Manisa Şehir Hastanesinde vardiya polikliniği hizmete giriyor Manisalılar mart ayından itibaren akşam 17.00-21.00 arasında da Manisa Şehir Hastanesinden poliklinik hizmeti alacak

Manisa Şehir Hastanesinde mart ayı itibariyle belirlenen branşlarda vardiya polikliniği hizmeti başlayacak. Uygulamayla hem gün içerisindeki polikliniklerdeki yoğunluğun giderilmesi hem de akşamları acil servislerdeki iş yükünün azaltılarak vatandaşa alternatif hizmet sunulması amaçlanıyor.

Manisa Şehir Hastanesi mart ayında yeni bir uygulamaya geçerek hastanede vardiya polikliniği hizmetine başlayacak. Öncelikli olarak ortopedi, kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, beyin cerrahi, çocuk cerrahi, göz hastalıkları ve KBB polikliniklerinde hasta kabulüne başlanacağı öğrenildi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, “Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla gün içerisinde hastaneye gelemeyen vatandaşlara vardiya polikliniği hizmeti çalışmamızda son noktaya geldik. Mart ayı itibariyle gün içerisinde hastaneye gelemeyen vatandaşlar için bir kolaylık sağlayarak belirlenen branşlarda hafta içi 17.0021.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti vermeye başlayacağız. Uygulamaya başlayacağımız bu hizmetimizle hem gün içerisindeki polikliniklerdeki yoğunluk giderilecek hem de akşamları acil servislerdeki iş yükü azalacak ve birikimlerin önüne geçilerek vatandaşa alternatif hizmet sunacağız. Öncelikle ortopedi, kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, beyin cerrahi, çocuk cerrahi, göz hastalıkları ve KBB polikliniklerimizde hasta kabulü yapacağız" dedi.

Başhekim Saka, Manisa Şehir Hastanesi olarak vatandaşların sağlık hizmetlerini kolay ulaşılabilir, daha nitelikli ve kesintisiz alabilmelerini sağlamak için çalışmalarının süreceğini de sözlerine ekledi.

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