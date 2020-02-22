Salihli 6. Deve Güreşi Festivaline hazır

Salihli Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere taşımak için her yıl düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan geleneksel Deve Güreşleri Festivali yarın Salihli Arenası’nda yapılacak.

Salihli’de Belediye Başkanı Zeki Kayda himayesinde düzenlenen 6. Deve Güreşleri Festivali, yarın Barış Mahallesi mevkiinde bulunan Salihli Arenası’nda yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak ve halkın ücretsiz izleyebileceği güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 120’nin üzerinde şampiyon deve katılarak güreşecek.

5 yıldır gerçekleştirilen deve güreşlerinin bu yıl altıncısını gerçekleştireceklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Yörük kültürünün devamı niteliğinde olan güreş festivallerinin halkın kaynaşmasını sağladığını vurguladı. Başkan Kayda, tüm güreşseverleri 6. Geleneksel Deve Güreşi Festivaline davet etti.

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