Salihli Belediyespor’dan son dakika transferi

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Kadrosunu güçlendirmeye devam eden BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, transfer döneminin son dakikalarında İçel İdmanyurdu forması giyen Süleyman Öztürk’ü transfer ederek renklerine bağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve devre arası Veysel Aksu, Fatih Kaçmaz ve Görkem Çelik’i transfer ederek kadrosunu güçlendiren Salihli Belediyespor, son olarak Süleyman Öztürk’ü transfer ederek renklerine bağladı.

Yeşilbeyazlı ekip ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Öztürk, “Çok mutluyum çünkü Salihli’de futbol çok seviliyor. İnşallah takım arkadaşlarımla birlikte, Salihli Belediyespor için olumlu sonuçlara birlikte imza atacağız.” dedi.

Orta saha ve kanat mevkiinde görev yapan 26 yaşındaki Öztürk, futbola Manisaspor’da başlarken, İçel İdmanyurdu, Somaspor, Alaşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Serhat Ardahanspor, 68 Yeni Aksaray Spor, Kayseri Şekerspor ve Manisaspor formaları giymişti.

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