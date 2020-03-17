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Manisalı üreticiye erken uyarılı destek

İHA

Üreticilerin, hava şartlarından doğacak olumsuzluklar karşısında önlem alabilmelerini sağlamak amacıyla, daha önce 14 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu alarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 adet yeni istasyon daha alacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ü makamında konuk ederek istasyonların Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tahsisini sağlayan protokolü imzaladı.

Manisalı üreticiye erken uyarılı destek

Üreticilerin, hava şartlarından doğacak olumsuzluklar karşısında önlem alabilmelerini sağlamak amacıyla, daha önce 14 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu alarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 adet yeni istasyon daha alacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk’ü makamında konuk ederek istasyonların Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tahsisini sağlayan protokolü imzaladı.
Üreticiye yönelik projeleriyle dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’yle üreticinin yüzünü güldürecek bir iş birliğine daha imza attı. Daha önce 14 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu alarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne tahsis eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 adet yeni istasyon daha alacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk de, alınacak 24 adet istasyonun Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tahsisini sağlayan protokolü imzaladı. Yalçınkaya’nın makamında gerçekleşen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Gündoğar katıldı.

“Tarıma önemli katkı sağlayacak”
Manisa Büyükşehir Belediyesinin daha önce de 14 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu desteğinde bulunduğunu ifade eden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde toplam 16 erken uyarı istasyonumuz vardı. İmzalanan protokolle birlikte 24 yeni erken uyarı istasyonu da sahada olacak. İlimiz de toplam 40 erken uyarı istasyonumuz olacak. Dolayısıyla biz de buradan aldığımız verileri de çiftçilerimize ileteceğiz. İlimiz tarımına önemli katkı sağlayacak, bitkisel üretimde çok önemli işlevi olan bir çalışma. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Üreticiye yönelik yatırımlar devam edecek”
Üreticiye yönelik projelerinin devam edeceğinin mesajını veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ise, “Tarım Bakanlığıyla bu süreçte iyi diyaloglar sergileyerek, kırsalda tarımı destekleme konusunda iş birliğini iyi bir seviyeye getirdik. Bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün kırsal kalkınmaya yönelik projelerini hayata geçirmek ve birlikte projeler üretmek istiyoruz. Gerek seracılığın desteklenmesi, gerek tarımsal sulamanın desteklenmesi gibi farklı noktalarda Tarım Bakanlığımızla iş birliği içerisinde olmak bizlere gurur veriyor. Bu protokolü de imzalayarak erken uyarı sisteminin hayata geçmesinde katkımız olması bizler için gurur verici” dedi.

Ödüllü Proje
Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk tarafından protokol imzalanarak istasyonların Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne temini sağlandı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği bu proje (Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu) Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’ndan 500 bin TL ödül almaya hak kazanmıştı. Bu projeyle birlikte üreticiler, Tarım İl Müdürlüğü’ne kayıt yaptırıp hastalık ve ilaçlama zamanıyla ilgili mesaj alabilecekleri gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin İnternet sitesinden de istasyonların yapmış olduğu meteorolojik ölçüm verilerine ulaşabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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