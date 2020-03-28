Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı’nın Şatırlar Mahallesi Dede Dalları mevkiinde Halil İbrahim E. yönetimindeki 45 PB 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Halil İbrahim E. olay yerinde hayatına kaybederken, yanında yolcu konumunda bulunan Hüseyin G. ve Mehmet Ali G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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