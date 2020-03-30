Motosiklet sulama kanalına uçtu, sürücü hastanede öldü

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü Celal Demir (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal Demir yönetimindeki 45 SC 2567 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Demir'i ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 4 çocuk babası Celal Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-03-30 16:21:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.