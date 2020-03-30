ABD´den gelen 210 kişilik heyet Manisa´da karantinaya alındı  

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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir´e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa´daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD´den gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, bugün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı´na indi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesi´ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alındı. 210 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Manisa´nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi´ndeki bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna getirilerek karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin yurda yerleştirdiği 210 kişilik kafile, 14 gün boyunca karantina altında kalacak. DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-03-30 22:33:02



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