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Akhisar’da bazı pazar yerleri 2 gün açık kalacak

İHA

Akhisar’da bazı pazar yerleri 2 gün açık kalacak

Akhisar Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıya semt pazarlarının haftada 2 gün hizmet verilmesi kararlaştırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla pazar yerleri haftada 2 gün hizmet verecek. Akhisar Belediyesi tarafından alınan karar sonrası sağlık ve hijyen tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu semt pazarında girişlere ve çeşitli noktalara el dezenfekte stantları konuldu.
Sosyal medya hesabından vatandaşları bilgilendiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak ve halkımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı oluşturabilmek için Akhisar'da pazar günleri kurulan semt pazarımızın pazartesi günleri aynı noktada, çarşamba günleri kurulan semt pazarımızın perşembe günleri de aynı noktada açık kalacağını bilgilerinize sunarız. Vatandaşlarımız, cuma günü kurulacak semt pazarımızla birlikte Akhisar’da haftanın 5 günü pazar yeri alışverişi yapabilecektir. Halkımızın bilgisine sunar, sağlıklı günler dileriz” dedi.
Alınan tedbirlerle ilgili konuşan Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, “Öncelikle korona virüsün ülkemize yayıldığından beri hepimiz tedirginiz. Bununla alakalı Pazar pazarımız Pazar ve pazartesi günü Akhisarlı halkımıza hizmet verecektir. Çarşamba pazarımız Çarşamba ve perşembe günü 2 gün olarak halkımıza hizmet vereceğiz. Cuma pazarımız da sadece yoğunluk olmadığından dolayı Cuma günü Akhisarlı halka hizmetimizi vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız pazar yerlerine gelirken maskelerini muhakkak takmalarını talep etmekteyiz. Pazar yerlerimizde koronavirüs bitene kadar bu geçici sürede haftanın 5 günü hizmet vereceğiz” diye konuştum.
Akhisar Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, “Pazar yerlerine girişimizde korona virüs sebebiyle 5 bin tane maske dağıttık. Pazarcılar odamız da 2 bin 500 tane eldiven dağıttı. Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın sağlığını korumak ve onlara güvenli bir alışveriş ortamı sağlayabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Bu tarz önlemlerle mücadele için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm ekibimiz ve arkadaşlarımızla özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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