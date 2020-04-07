Minik Feride'nin koronavirüs uyarısı ilgi gördü

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<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 3 yaşındaki Feride Gün'ün koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirleri anlattığı video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.<br>İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Alaşehir Belediyesi foto muhabiri Fikret Gün'ün kızı Feride, koronavirüs salgınına yönelik aldığı önlemleri anlattı ve sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Feride Gün, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamalıyız, yoksa hasta olacağız, dışarıda koronavirüs var" dedi. Salgın nedeniyle maske takılması gerektiğini vurgulayan küçük Feride, eldiven takılmasını ve kolonya kullanılmasını söyledi. Ailesi, o anları görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan video, yoğun ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-04-07 11:57:42<br>

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