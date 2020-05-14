Traktörün altında kalan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde traktörün altında kalan 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak hayatını kaybetti.



Olay, Alaşehir’e bağlı Killik Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasından ilaçlama yapmaktan dönen Mehmet K. (40) traktörüne takılı olan ilaç makinesinin çıkarılması için komşusu Hüseyin Toprak’tan yardım istedi. Komşusu Hüseyin Toprak traktörden zirai ilaç makinesinin çıkarılmasına yardım etti. Tekrar yoluna devam etmek için traktörü hareket ettiren Mehmet K., bu sırada traktörün yanına gelen Hüseyin Toprak’ın 2.5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak’a havanın da kararması sebebiyle fark etmeyerek çarptı. Traktörün altında kalan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Babası ve traktör sürücüsü Mehmet K. tarafından traktörün altından çıkarılan 2.5 yaşındaki Alime Naz, özel bir otomobil ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda 112 Acil Servis ekiplerince karşılandı. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı tüm müdahaleye rağmen Alime Naz Toprak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Alime Naz Toprak’ın, Alaşehir Belediyesinde çalışan Hüseyin Toprak’ın 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

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