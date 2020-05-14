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Şehzadeler’de her gün 700 aileye sıcak yemek

İHA

Şehzadeler Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında, İHH Vakfı Manisa Şubesi'nin de katkılarıyla Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 700 aileye günlük bir öğün sıcak yemek; iki günde bir de bu ailelerin çocuklarına süt ve çikolata ulaştırıyor.

Şehzadeler’de her gün 700 aileye sıcak yemek

Şehzadeler Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında, İHH Vakfı Manisa Şubesi’nin de katkılarıyla Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 700 aileye günlük bir öğün sıcak yemek; iki günde bir de bu ailelerin çocuklarına süt ve çikolata ulaştırıyor.
Şehzadeler Belediyesi, İHH Vakfı Manisa Şubesi’nin de katkılarıyla Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 700 aileye günlük bir öğün sıcak yemek ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi aileler için bir yemek şirketine hazırlatılan yemekler önce büyük bir titizlikle paketleniyor, ardından belediye ve İHH Vakfı görevlilerince ailelere sıcak sıcak ulaştırılıyor. Her gün yapılan yemek yardımının yanı sıra iki günde bir de bu ailelerin çocuklarına süt ve çikolata ulaştırıyor.
Her yıl Ramazan ayında Şehzadeler Belediyesi olarak sayısız hayır faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar için de ayrıca yardım faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti. Başken Çelik, “Bu yıl büyük bir salgın ile karşı karşıyayız. Bu anlamda da pandemi kaynaklı işsiz kalan, işyeri kapanan ve bu nedenle mağdur olan vatandaşlarımız var. Ancak biz diyoruz ki ‘Biz bize yeteriz’ Bu noktada hem oda başkanlarımızdan aldığımız bilgiler hem muhtarlarımız aracılığıyla hazırlanan listeler sayesinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize erzaklarını teslim ediyoruz. Bununla da birlikte Türkiye’nin yüz akı İHH ile birlikte de her gün 700 vatandaşımıza iftardan önce sıcak iftarlık yemeklerini götürüyoruz. Dur durak bilmeden salgının yayılmaması için gerekli dezenfekte çalışmalarının yanında yaralarımızı hep birlikte sarabilmek adına sosyal yardım faaliyetlerimizi de her alanda artırdık. Gece gündüz demeden mücadelemize devam ediyoruz. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Maksadımız devletimize yardımcı olmak”
İHH olarak her zaman yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten IHH Manisa Şube Başkanı Mehmet Turhan ise, “Malumunuz virüs nedeniyle Ramazan ayı için planladığımız yardımlarımızı bu yıl daha erken döneme çektik. Şehzadeler Belediyesi ile birlikte 700 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Maksadımız bir sivil toplum örgütü olarak devletimize yardımcı olabilmektir. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik beye ve hayırsever vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız bayramın üçüncü gününe kadar devem edecek. Daha sonrasında da başka bir planlama yaparak bu ailelerimize günde üç öğün yemek ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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