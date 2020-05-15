Mimar Sinan Bulvarı'nda damlama sulama başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Fatih Köprülü Kavşağı altından başlayıp, eski garaja kadar devam eden güzergahta başlattığı proje ile otomatik damlama sulama sistemine geçti. Yaklaşık 1 kilometrelik alanın otomatik sulamasına başlanırken, çalışmaların tamamlandığı alanda uygulanan peyzaj çalışmasıyla da Mimar Sinan Bulvarı dekoratif taşlar, lavanta, sarı papatya ve alev çalısı bitkileri ile bezenerek yeni görünümüne kavuşturuldu.

İl genelinde hayata geçirdiği yeşil alan projeleri ile adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarında da önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapımı sürdürülen peyzaj projesi ile Mimar Sinan Bulvarı'nda geçtiğimiz yıllarda yapılan tankerle sulama sistemi ortadan kalktı. Fatih Köprülüğü Kavşağı altından başlayan ve eski garaja kadar devam edecek olan bir buçuk kilometrelik yol güzergahını kapsayan peyzaj çalışmalarının yaklaşık 1 kilometrelik bölümü tamamlanarak otomatik damlama sulanmasına başlandı. Gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla da dekoratif taşlar, lavanta, sarı papatya ve alev çalısı bitkileri ile bezenerek yeni görünümüne kavuşturuldu. Kent Estetiği Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirmede projedeki otomatik sulama sistemi ile tankerle sulamanın ortadan kaldırıldığını ifade edilirken, sulama esnasında oluşabilecek trafiğin önüne geçileceği belirtildi.

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