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Ambulans helikopter üzerine sıcak su dökülen Alparslan için havalandı

DHA

Cemil SEVALŞevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, evde üzerine sıcak su dökülen 8 aylık Alparslan Demir, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Soma'da 8 aylık Alpaslan Demir'in göğsüne dün, saat 01.00 sıralarında sıcak su döküldü. Minik Alparslan, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan minik Alpaslan'ın, Manisa'da yanık merkezi bulunmadığı için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Hastanenin...

Ambulans helikopter üzerine sıcak su dökülen Alparslan için havalandı

<br>Cemil SEVALŞevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, evde üzerine sıcak su dökülen 8 aylık Alparslan Demir, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.<br>Soma'da 8 aylık Alpaslan Demir'in göğsüne dün, saat 01.00 sıralarında sıcak su döküldü. Minik Alparslan, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan minik Alpaslan'ın, Manisa'da yanık merkezi bulunmadığı için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Hastanenin pistine inen ambulans helikopter, kuvöz içerisindeki minik Alpaslan'ı Ankara'ya götürmek üzere havalandı.<br>Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastamızın tedavisinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon birimi ile iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için helikopter ambulans ilçemize geldi. Zaman ile yarış halinde olan hastamızın Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile Ankara'ya nakli gerçekleşti. Hastamıza acil şifalar dilerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVALŞevket YILMAZ<br>2020-05-15 16:07:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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