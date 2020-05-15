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Salihli'nin tüm ana caddelerinde maskesiz dolaşmak yasaklandı

DHA

Salihli'nin tüm ana caddelerinde maskesiz dolaşmak yasaklandı

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla, ilçenin tüm ana caddelerinde vatandaşların maskesiz gezmesi yasaklandı.<br>Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığı'nda toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi kararlar aldı. Konuya ilişkin Salihli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilçemiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddesi kapsamında ek tedbirlerin alınması gerekmiştir. Virüsün yayılmasının engellenmesi açısından vatandaşın yoğun olarak kullandığı, İlçemiz Atatürk Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Avar Caddesi, Kurudere Caddesi, Belediye Caddesi, Turan Caddesi, İrfan Sokak, Menderes Caddesi, Şüheda Caddesi, Site Caddesi, Koşuyolu Caddesi, Atilla Caddesi, Orhaniye Caddesi, Acısu Caddesi, Mühendis Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi'ne vatandaşlarımızın maskesiz gezmesi yasaklanmıştır. Yukarıda alınan kararın Kolluk kuvveti marifeti ile denetlenerek yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-05-15 18:13:24<br>

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