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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Cemil SEVAL/(MANİSA), (DHA) MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.45 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Hasan T. yönetimindeki 45 J 0485 plakalı işçi servisi, Mehmetçik Caddesi istikametinden eski Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeyken, Ferdi Y. idaresindeki 39 LC 111 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada, işçi servisi sürücüsü Hasan T. ile bir işçi ve otomobil...

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

<br>Cemil SEVAL/(MANİSA), (DHA) MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 19.45 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Hasan T. yönetimindeki 45 J 0485 plakalı işçi servisi, Mehmetçik Caddesi istikametinden eski Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeyken, Ferdi Y. idaresindeki 39 LC 111 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada, işçi servisi sürücüsü Hasan T. ile bir işçi ve otomobil sürücüsü Ferdi Y. ile otomobildeki 2 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, amublanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <br>Kazada işçi servisi içerisinde bulunan plastik üretimi yapan fabrika işçilerinden Mustafa Aslan, "Biz normal yolumuzda seyir halinde ilerlerken, yukarıdan aşağıya doğru inen otomobil seri şekilde dalış yaptı. Orda da mecburen bir çarpışma oldu. Biz toplamda 7 kişiydik. 2 arkadaşımız işçi servisinde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-05-27 21:20:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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