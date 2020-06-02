Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir adam insanlara saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine sopayla vurmaya başlaması esnafın tepkisine neden oldu O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi Köpeğe sopayla vuran adam kendini savunurken, cadde esnafı da köpeklerin insanlara saldırdığını ve toplanması gerektiğini belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir adam insanlara saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine sopayla vurmaya başlaması esnafın tepkisine neden oldu O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi Köpeğe sopayla vuran adam kendini savunurken, cadde esnafı da köpeklerin insanlara saldırdığını ve toplanması gerektiğini belirtti

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dükkanının önündeki sokak köpeğini sopayla döven adamın cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde köpeğe sopayla vuran adama sokaktaki bir başka esnafın müdahalesi ve aralarında yaşanan tartışma yansırken, sokak esnafı köpeklerin çok sık insanlara saldırdığını ve bu köpeklerin toplanması gerektiğini belirtti.

Köpeği sopayla dövdü esnaf müdahale etti Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir adam insanlara saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine sopayla vurmaya başlaması esnafın tepkisine neden oldu O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi Köpeğe sopayla vuran adam kendini savunurken, cadde esnafı da köpeklerin insanlara saldırdığını ve toplanması gerektiğini belirtti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dükkanının önündeki sokak köpeğini sopayla döven adamın cep telefonuyla çekilen görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde köpeğe sopayla vuran adama sokaktaki bir başka esnafın müdahalesi ve aralarında yaşanan tartışma yansırken, sokak esnafı köpeklerin çok sık insanlara saldırdığını ve bu köpeklerin toplanması gerektiğini belirtti.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan Mehmet Ayoğlu’na ait kasap dükkanı önündeki köpekleri sopayla döven Hüseyin Avşar isimli mağaza çalışanının o anları bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Görüntülerde Hüseyin Avşar, elindeki sopayla köpeklere defalarca vururken, olaya sadece kasap Mehmet Ayoğlu müdahale ederek köpekleri kurtardı. 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda şikayet üzerine Hüseyin Avşar (35) ifadesi alınmak üzere polis karakola götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hüseyin Afşar, köpeklerini dövdüğünü belirterek, “Beni şikayet etmiş olabilirler. Hiç müteessir değilim. Neden değilim. Dün de bu köpekler aynı şekilde saldırdı, ondan önceki gün yine saldırdı burada herkes şahit, görüyorlar, biliyorlar. İnsanlar diyor ki hayvana saldırıyorsun. Hayvan hakları varsa, insan hakları da var. İki tane gencecik çocuğa orada saldırsa parçalasa, bana bu kadar laf eden insanlar acaba bu kadar laf edecekler mi bu çocuklar ısırılınca. Herkes elini vicdanına koysun. Aynısı kendi çocuklarına veya en yakınlarının başına gelse yine aynı hassasiyetle davranabileceklerse başımın üstünde, kestikleri her türlü cezaya razıyım” diyerek tepkisini ortaya koydu.
Köpekleri kurtaran Kasap Mehmet Ayoğlu ise “Bu köpekler bu caddede gelen geçen herkesi rahatsız ediyor. Bu köpeklerin veterinerler tarafından bu caddeden alınıp başka yere götürülmesi” dedi.
Aynı sokak üzerinde Muammer Koç isimli vatandaş da köpeklerin daha önce saldırısına uğradığını ve bacağından ısırılarak kuduz aşısı olmak zorunda kaldığını anlattı.
Sokaktaki diğer esnaflar da köpeklerin sürekli olarak saldırgan tavırlar sergilediğini ve gelip geçenleri rahatsız ettiğini belirterek köpeklerin caddeden alınmasını talep etti.

Başkandan tepki geldi
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da izlediği görüntüler sonrası şunları belirtti: "Göreve geldiğimiz günden bu yana canlarımız için büyük emek sarf ettik. Özellikle pandemi sürecinde canlarımıza için yapılan bu çalışmaların ulusal televizyon kanallarında haber olarak değerlendirildi ve ülkenin dört bir yanından bu konuda tebrik aldık. İnsan olmanın en büyük erdemi zayıfı kollamaktır. Yıllardır canlarımız sürekli şiddet, tecavüz ve hatta öldürmeye kadar giden işkencelere maruz kalıyorlar ve maalesef ki bunu yapan şahıslar ceza almadan ya da ufak bir para cezası ile serbest kalıyor. Artık bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyoruz. Canlarımız bize emanettir, onlar haklarını savunamaz. Onların haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur ve aynı zamanda insanlığımızın, insan olmamımızın gereğidir. Hayvan Hakları Yasası artık hiç gecikmeden Meclis’ten geçmelidir. Hayvanlara yapılan eziyetler 3 5 kuruş ceza ile geçiştirilmemelidir. Üzüntümüz son derece büyük. Alaşehir Belediyesi olarak bu olayın takipçisi olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar
YEREL HABERLER Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar
Toplu taşımada dezenfeksiyon sürüyor
YEREL HABERLER Toplu taşımada dezenfeksiyon sürüyor
Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı Salihli Ovası'nda strese giren bağlar, tane döktü
YEREL HABERLER Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı Salihli ...
Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobilin tamponunu parçaladı
YEREL HABERLER Köpekler, kedinin altına kaçtığı otomobilin tamponunu ...
Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (2)
YEREL HABERLER Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla ...
Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip çıktı Sokak ortasında sopayla defalarca darbe alan köpek Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip ...
Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız”
YEREL HABERLER Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel ...
Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı Uslanmaz hırsız, her yerde aranıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise ...
Alaşehir'de sulama sezonu başladı
YEREL HABERLER Alaşehir'de sulama sezonu başladı
Duran otomobile süt tankeri çarptı: 3 yaralı Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
YEREL HABERLER Duran otomobile süt tankeri çarptı: 3 yaralı Hurdaya ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye ...
Akhisarspor'da avantajı fikstür
YEREL HABERLER Akhisarspor'da avantajı fikstür
Asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Asfalt çalışmaları başladı
Her hafta farklı bir konuyu uzmanıyla birlikte değerlendirecekler
YEREL HABERLER Her hafta farklı bir konuyu uzmanıyla birlikte ...
‘Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri’ yeniden açıldı
YEREL HABERLER ‘Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri’ yeniden ...
Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek
YEREL HABERLER Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek
Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü
YEREL HABERLER Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla ...
Başkandan kahvecilere çay desteği Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu 76 gün sonra yeniden açılan kahvehanelere çay desteğinde bulundu
YEREL HABERLER Başkandan kahvecilere çay desteği Alaşehir Belediye ...
Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor Manisa'da 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi Emekli olduktan sonra 2. üniversitesini tarım üzerine okuyan Kaya, hobi olarak mantar yetiştiriciliğine başladı
YEREL HABERLER Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar ...
MAGİAD üyeleri işlerinin başında
YEREL HABERLER MAGİAD üyeleri işlerinin başında
Polisin kaza yapan alkollü sürücü ile imtihanı
YEREL HABERLER Polisin kaza yapan alkollü sürücü ile imtihanı
Yazar İlber Ortaylı'ya Kırkağaç'tan tarihi hediye Kırkağaç'taki 1658 yıllık ağacın zeytinyağı Ortaylı'ya hediye edildi
YEREL HABERLER Yazar İlber Ortaylı'ya Kırkağaç'tan tarihi ...
Akhisar’da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti
YEREL HABERLER Akhisar’da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti
Manisa’da üzümleri dolu vurdu Üzüm üreticisi İbrahim Sürücüler: “Bu sene üzümde çok büyük bir sıkıntı çekeceğiz” Üzüm üreticisi Veli Öztürk: “Bağlarımızdaki zarar gelecek yıldaki rekolteyi de etkileyecek”
YEREL HABERLER Manisa’da üzümleri dolu vurdu Üzüm üreticisi İbrahim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X