Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (2)

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<br>KÖPEK BARINAĞA ALINDI<br>Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası sahibi Hüseyin A.'nın (41) ayakkabı fırlatıp, tahta fırça sapıyla dövdüğü sokak köpeğine Alaşehir Belediyesi sahip çıktı.<br>Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla belediye ekipleri köpeği alıp, belediyeye ait hayvan barınağına götürdü. Darbeler nedeniyle vücudunda yara ve ezik oluşan köpeğe veteriner hekimler müdahale ett. Vitamin de verilen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Köpeği görmek için barınağa giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Can dostumuz, artık baba ocağında" dedi.<br>Öte yandan köpeği döven, kendisine tepki gösteren vatandaşa da bıçakla saldıran Hüseyin A.'nın gözaltındaki sorgusu sürüyor.Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-06-02 15:10:34<br>

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