Evsel atıkların trenle taşınacağı noktalar belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, evsel katı atıkların trenle taşınması noktasında belirlenen sahaların tahsisiyle ilgili olarak TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TCDD 3. Bölge Müdürlüğü arasında evsel katı atıkların taşınması noktasında imzalanan protokolün ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gelecek olan çöplerin aktarım yerlerini belirledi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ile birlikte TCDD İzmir 3. Bölge Müdür Vekili Murat Bakır'ı ziyaret etti.



Günlük 700 ton atık taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yatırım ve projeleri ile ilklerin belediyesi olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "9 Ocak 2020 tarihinde TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ile evsel katı atıkların Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne trenle taşınması noktasında protokol imzalamıştık. Bu tarihten itibaren hızla harekete geçtik. Bilindiği üzere ilçelerdeki çöpler, tırlar vasıtasıyla Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınmakta. Evsel katı atıkların taşınması noktasında yeni bir dönemin eşiğindeyiz. İlçelerden toplanan evsel katı atıkları belirlediğimiz 2 noktada trene aktarmayı hedefliyoruz. Akhisar (Süleymanlı) Yunusemre (Muradiye) ve Alaşehir (Killik) Yunusemre (Muradiye) şeklinde iki hat olarak planlama yaptık. Günlük en az 700 ton atık bu noktalardan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne aktarılacak. Demir yollarının aktif kullanılması noktasında Evsel katı atıkların trenle taşınması karbon salınımının azalmasına, trafik yükünün hafiflemesine Türkiye'de öncü olacak bu yöntem, yakıt tasarrufunun sağlanması noktasında kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına da örnek olacaktır" dedi.

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