Zeytin bahçesine ekilen kenevirler jandarmaya takıldı

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Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından zeytin bahçesinde ekili 78 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 16.00 sıralarında Kemhallı Mahallesi'nde K.K. (52) isimli şahsın zeytin bahçesinde izinsiz kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine şahsın ev ve arazisinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 196 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği, 38 gram kubar esrar ve boyları 10 ila 100 santimetre arasında değişen 78 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alındıktan sonra imha edilirken, şüpheli K.K. gözaltına alındı. K.K., jandarmadaki sorgusunun ardından 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yarın adli makamlara sevk edilecek.

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