Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı Soma'da ev yangını

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, 13 Eylül Mahallesi M. Şeren Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle ev bir anda alevler içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Soma itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evin ikinci katında mahsur kalan Serap A. ile Mustafa A. itfaiyenin balkona uzattığı merdivenle kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülürken, evde büyük maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.