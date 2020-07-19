Turgutluspor'a coşkulu uğurlama

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de çarşamba günü Play-Off yarı final maçında Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek Turgutluspor, Antalya'ya coşkuyla uğurlandı. Takım otobüsünün yanına gelen yüzlerce taraftar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Ortalığı 'Şampiyon Turgutluspor' tezahüratlarıyla inleten taraftarlara teknik ekip ve futbolcular kupa sözü verdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-07-19 15:05:06
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