Akhisarspor Fatih Karagümrük: 0-1Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay
AKHİSARSPOR: Lukac Uğur, Cocalic, Tolga (Dk. 75 Burhan), Kadir (Dk. 51 Musa), Rotman, Bjarnason, Eray (Dk. 26 Ali Kaan), Erhan (Dk. 75 Aykut), Onur (Dk. 46 Ergin), Bertuğ
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Fatih, Attamah, Barış, Alpaslan, Ndao, Sabo (Dk. 87 Çağrı), Darri (Dk. 81 Emeghara), Zeki (Dk. 59 Erdal), Ramazan (Dk. 60 Koray), Sobiech
GOLLER: Dk. 71 Sabo (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Sabo, Fatih, Koray, Sobiech (Fatih Karagümrük), Tolga (Akhisarspor)TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda Akhisarspor´u tek golle yenen Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı: 0-1.
İstanbul´da 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından Ege ekibine konuk olan Karagümrük 71´de Sabo´nun golüyle öne geçti. Avantajını koruyan Fatih Karagümrük 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Karagümrük, finalde Bursaspor´u 4-1 yenen Adana Demirspor´un rakibi oldu.
3´üncü dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Attamah´ın uzun pasında Ramazan ceza sahası içinde kaleci Lukac´la karşı karşıya kaldı. Ramazan´ın şutunda top üstten auta çıktı.
7´nci dakikada bu kez gole Akhisarspor yaklaştı. Onur´un pasında sağ çaprazda topla buluşan Bjarnason´un şutunu kaleci Aykut güçlükle çıkardı.
31´inci dakikada Sobiech´in pasında Ramazan topa gelişine vurdu. Akhisarspor kalecisi Lukac topu son anda köşeden kornere çeldi.
44´üncü dakikada Karagümrük´te Ndao´nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.
48´inci dakikada Ergin´in ortaladığı topu iyi kontrol eden Bjarnason uzak köşeye sert vurdu, top az farkla yandan oyun alanını terk etti.
56´ncı dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında oluşan karambolde Bertuğ topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
70´inci dakikada Erhan´ın pasında Ali Kaan topa ceza sahası dışından vurdu, kaleci Aykut gole izin vermedi.
71´inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Darri´nin pasında Sabo topun gelişine plaseyi vurdu, seken top kaleci Lukac´ı yanıltıp ağlara gitti: 0-1.
78´inci dakikada Ergin´in pasında Cocalic yakın mesafeden şutunu çekti top bir kez daha direkten oyun alanına döndü. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2020-07-26 23:07:49
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