Selendi’deki iş yerlerine 6 ekiple sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurt genelinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimi Manisa'nın Selendi ilçesinde de gerçekleştirildi. İlçe genelinde 6 ayrı ekiple yapılan denetimlerde 125 iş yeri denetimden geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Korona virüs denetimleri' konulu genelge kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesinde geniş kapsamlı denetim yapıldı. İlçede 35 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 6 grup halinde tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde yeni tip korona virüs denetimleri yaptı. Kula Kaymakamı Selendi Kaymakam vekili Kemal Duru koordinatörlüğünde yapılan denetimlerde korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla vatandaşlar ve esnaflar uyarıldı. Uygulama esnasında denetlenen iş yerlerinde özellikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılar yapıldı. Selendi ilçe genelinde 25 berber ve kuaför, 35 lokanta ve restoran, 45 kahvehane ve kıraathane, 2 pazar yeri, 3 pastane ve kafe, 5 tane market, 2 konaklama yeri ve 8 olmak üzere toplam 125 iş yeri ve 8 tane de işçi servisi denetimden geçti.

Cezai işlemin uygulanmadığı uygulamaya Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Sağlık Grup Başkanı Dr. Yağmur Ecem Nuraydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Kahveci ile zabıta, emniyet, jandarma, ve sağlık çalışanları katıldı.

Uygulamalarda ayrıca Selendi Belediyesi tarafından maskesi yıpranan vatandaşlara yeni maske dağıtımı yapıldı.

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