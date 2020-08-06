Perşembe Pazarında maske denetimi

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Türkiye genelinde yapılan en yoğun kapsamlı denetim kapsamında Şehzadeler ilçesinde de vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu Perşembe Pazarında denetim gerçekleştirildi. Denetim sonrası bir açılama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Daha büyük kısıtlamalar ile karşılaşmamak için yeni normal dönem kurallarına daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada hemşehrilerime bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

Korona virüs vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerden biri de Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Perşembe Pazarında gerçekleştirildi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe sağlık ve emniyet görevlilerinin de katılımıyla yapılan denetimde, Kaymakam Çaykara, Başkan Çelik ve beraberlerindeki görevliler Perşembe Pazarı’nda esnafları ziyaret ederek, yeni normal dönemin gerekliliği olan kuralları bir kez daha hatırlatarak, vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundular.



“Hemşehrilerime çağrıda bulunuyorum”

Yeni normal dönemde sosyal mesafeye, hijyene ve maske kullanımına azami özenin gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen denetimler sonrasında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, denetimlerde Covid19 tedbirlerine vatandaşların daha fazla riayet etmeleri için uyarıda bulunduklarını ifade etti. Başkan Çelik şöyle konuştu: “Konu son derece önemli. Sadece meseleyi kural bu, cezası da bu şeklinde değerlendirmemek lazım. İnsanların sağlığı, canı, vaka sayılarında artış söz konusu. Dolayısıyla yeni normal döneme ayak uydurmak lazım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım ki daha büyük kısıtlamalarla karşılaşmamak için. Bu noktada bütün hemşehrilerime daha dikkatli olmaları noktasında çağrıda bulunuyorum. Bu hepimiz için, geleceğimiz için sağlığımız için önemli. Çok zor değil, 1,5 metrelik sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve hijyen kurallarına uyalım. Bugün denetimlerimizi yaptık ve hemşehrilerimize bunları bir kez daha hatırlattık. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz.”



“Denetimlerin yapılması son derece faydalı”

Ülke genelinde yapılan denetimlerin Şehzadeler'de de yapıldığına dikkat çeken Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da, Şehzadeler halkının sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uymak noktasında duyarlılıklarını korumaya gayret gösterdiklerini dile getirerek, “Halkımızda kurallara uymak noktasında zaman zaman konsantrasyon eksikliği olduğunu görüyoruz. Yeniden konsantrasyonu artırmak adına zaman zaman bu denetimlerin yapılması son derece faydalı. Bugün yaptığımız denetimlerde maske duyarlılığının yüksek olduğunu memnuniyetle gördük. Önceki zamanlardan daha iyi. Tehlike daha büyümüş durumda. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için katlandık, katlanacağız.” şeklinde konuştu.

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