Başkan Çelik’den Mimar Sinan Parkında inceleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mimar Sinan Parkında ve çevresinde yapılması düşünülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İmar Müdürü Mustafa Biçer, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte Mimar Sinan Parkı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Park çevresinde vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması için çalışma başlatılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mimar Sinan Parkı ve çevresinde yaya vatandaşların rahatça ulaşım sağlamaları için önümüzdeki günlerde bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma öncesinde son durumu görmek için müdürlerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Burada yaşayan vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak ilerleyen süreçte çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.