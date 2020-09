Manisa’da aylık 170 bin acil çağrı alınıyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda 2020 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 363 bin 81 çağrı alındığı, aylık ortalama 170 bin çağrı gerçekleştiği belirtilerek 2020 yılı içerisinde Türkiye genelinde yüzde 60 olan asılsız çağrı oranının Manisa özelinde yüzde 50 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdür V. Mustafa Cebeci, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve ilgililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, 112’ye gelen çağrının aktarıldığı kurumlarda telefona cevap verme süresinin yani reaksiyon süresinin hızlı olması için her kurumun azami hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, telefonlara cevap veren personelin her an acil çağrı gelecek gibi yerinde hazır olması gerektiğini, telefona bakan personelin bir ihtiyacı için yerinden ayrıldığı zamanda onun yerine birinin ikame edilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Manisa, tam kapasite çalışan 20 il arasında

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin istatistiklerini içeren bir sunum yapan Müdür V. Ali Dedeler, 175 personel ve 6 kurum ile 24 saat görev yaptıklarını, Türkiye’de acil çağrılarda 50 ilde tek numaraya geçildiğini, Manisa’nın tam kapasite ile çalışan 20 il içerisinde bulunduğunu belirtti.



2020 yılı ilk 8 ayında 1 milyon 363 bin 81 çağrı

Toplantıda, 2020 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 363 bin 81 çağrı alındığı, aylık ortalama 170 bin çağrı gerçekleştiği belirtilerek 2020 yılı içerisinde Türkiye genelinde yüzde 60 olan asılsız çağrı oranının Manisa özelinde yüzde 50 olarak gerçekleştiği belirtildi. Pandemi sürecinde mart ayından bu yana Vefa Destek Gruplarına 112 aracılığıyla 90 bin çağrının alındığının da ifade edildiği toplantıda, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) taleplerinin de 112 tarafından toplandığı, vatandaşların virüsle ilgili her türlü şikayetlerini 112 Acil Çağrı Merkezine iletebilecekleri bilgisi de verildi.

Toplantıda ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi ile yapılan protokoller çerçevesinde ilkokul öğrencilerine 112 tek numaranın tanıtılması amacıyla ortak broşür dağıtımı ve anlatım çalışmaları yapılacağı da belirtildi.

Vali Yaşar Karadeniz, toplantı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek, çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

