Gamalı Köftecisi Turgutlu Belediyespor’a yeniden sponsor oldu

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın şort reklamında geçtiğimiz yıl da yer alan Gamalı Köftecisi ile yeni sezon için de sponsorluk anlaşması imzalandı.

Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye ve Turgutlu Belediyespor Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Gamalı Köftecisi işletme sahibi Şevki Atman katıldı.

Geçtiğimiz yıl da kadın basketbol takımının şort reklamında yer alan Gamalı Köftecisi önümüzdeki sezonda aynı şekilde yer almaya devam edecek.

Gamalı Köftecisinin ve Şevki Atman’ın her zaman spora destek verdiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Şevki kardeşimiz uzun yıllardır sporun her dalında faaliyet gösteren takımlara desteğini sunuyor. İlçemizin adının Türkiye’nin birçok yerinde duyulmasını sağlayan ilçemizin önemli bir işletmesinin reklamının formamızda yer alacak olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. İlçemizdeki önemli işletmelerin desteğiyle birlikte Turgutlu’yu sporun her dalında iddialı takımları olan bir hale getireceğiz. Şevki Atman’a ve Gamalı Ailesine uzun yıllardır verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirten Gamalı Köftecisi işletme sahibi Şevki Atman ise, “Gamalı Köftecisi Ailesi olarak uzun yıllardır spora ve sporcuya destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da her zaman sporcularımızın yanında olacağız. Manisa’nın tek kadın basketbol takımına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sponsor olduğumuz için mutluyuz. Hep birlikte ilçemizi spor branşlarında daha iyi yerlere taşımak için destek sunmaya devam edeceğiz. İşletmemize ve takımımıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

