Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon çalışma başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.B.'yi (38) takibe aldı. Ekipler, dün gece M.B.'nin Beşeylül Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 88 adet uyuşturucu hap, 0.7 gram kokain ve 2.7 gram bonzai ele geçirilirken M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-09-11 22:42:49



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