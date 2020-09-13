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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgöl MHP'de Ahmet Buldanlı güven tazeledi

İHA

Sarıgöl MHP'de Ahmet Buldanlı güven tazeledi

MHP Sarıgöl İlçe Kongresinde mevcut başkan Ahmet Buldanlı tekrar seçilerek güven tazeledi. Kongrenin ardından yeni yönetim, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Belediye Başkanı Necati Selçuk'la birlikte ilçe şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua etti.
Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri ve oto parkında yapılan kongrenin divan başkanlığına MYK Üyesi Gülay Özcan seçildi. Kongreye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MYK üyesi Gülay Özcan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çevre ilçelerin MHP ilçe başkanları ile delegeler katıldı. Kongreye katılan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu da katılarak kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.
Kongrede tekrar aday olan Ahmet Buldanlı yaptığı konuşmasında, "İlçemizin sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu görevi bana tekrar layık gören delegelerime diğer büyüklerime teşekkür ederim." dedi.
Sarıgöl MHP İlçe Kongresine katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, üzüm üreticilerin sorunlarını bildiklerini bu nedenle TMO’yu devreye soktuklarını belirterek, "Bu yıl Manisa genelinde bağlarda fırtına ve dolu zararı oldu. Bu nedenle sorunu meclise taşıdık. Tarım ve Orman Bakanı ile görüşmeler yapılarak kuru üzüm alımlarında TMO devreye gelmesini sağladık. 9 numara üzüm 12.5 TL’den alınacak. Çiftçilerimiz mağdur olmayacak. Bizler her zaman çiftçimizin yanındayız." dedi.

"Fransa nere, senin Doğu Akdeniz'de ne işin var?"
Kongreye katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Doğu Akdeniz politikası sebebiyle tepki gösteren Akçay, "Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne işi var? 101 yıl önce İstiklal'de birlik İstikbal'de dirlik için bir kavga yapılmıştı. Bunun için Alaşehir Kongresi 101 yıl önce toplanmıştı. 101 yıl önce toplanan kongrenin ruhu, amacı ne ise bugünkü kongremizin de maksadı ve ruhu aynıdır. Bugün Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne işi vardır? Karadeniz, Marmara, adalar Ege Denizi ve Akdeniz'de bizim toplam 460 bin kilometrekarelik bir yetki alanımız vardır. Biz buna 'Mavi Vatan' diyoruz. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, Alaşehir Kongresi ile istiklal ve istikbal ruhuyla dünyanın en süper güçlerine karşı vatanımızı nasıl savunmuşsak, bu günde vatanımızı savunacağız, koruyacağız. Artık Türkiye 101 yıl öncesi gibi ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş, ekonomisi harap ve bitap düşmüş bir ülke değil, elhamdülillah 101 yıla göre 101 kat daha güçlüyüz. Fransa'ya da bu Alaşehir kongresinden bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. 1915 yılında Türkiye'yi yıkmak isteyen güçler, Çanakkale boğazına gelmişlerdi ve Türk milleti destan yazarak, ülkemizin işgaline engel olmuşlardır. Türk milleti 'Çanakkale geçilmez' dedi, çünkü hedef o zamanın başkentiydi. Buradan Macron'a hatırlatmak lazım, biz Yunan'ı 9 Eylül 1922'de yurdumuzdan kovduk, def ettik. Fransızları Yunanlardan bir yıl önce 20 Ekim 1921'de def ettik. Milliyetçi Hareket Partisi bütün meselelere bu tarih şuuru içerisinde bakar. Bugün ve yarın perspektifinde hem istiklalimizi hem de istikbalimizi düşünür." dedi.
Sarıgöl MHP İlçe Kongresi Başkan Ahmet Buldanlı seçilirken, yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu: "Sevim Çakan, Necmettin Akbay, Serdar Tunçsoy, Ercan Çınar, İbrahim Baran, Mehmet Karagöz, Cafer Yaşar, Selim Muslu, Murat Kocahıdır, Ersoy Erdoğan, Ali Dikici, Halil Tuna, Ali Gökgöz ve Yasin Karul."
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl MHP yeni yönetimi ilçe belediye kabristanlığına giderek şehitler için dua etti. Erkan Akçay daha sonra Ankara'ya hareket etti.

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