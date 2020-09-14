Dernek başkanından çifte adaylık açıklaması

Geleneksel düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında konuşan Salihli Emlakçılar Dernek Başkanı Yıldırım Yılmaz, Ocak 2021’de yapılacak olan dernek kongresinde ve 2020 yılında yapılacak olan Salihli Esnaf Odası kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Salihli'de kısa adı SEMDER olan Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği üyeleri geleneksel düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında buluştu. Bir kafede düzenlenen kahvaltıda konuşan dernek başkanı Yılmaz, amaçlarının derneğe katılan yeni üyelerle birlikte, birlik ve beraberliğin sağlanması olduğunu söyledi.

Dernek üyeleri ile her ay kahvaltıda buluştuklarını anlatan Yılmaz, geniş çağlı geleneksel kahvaltının ise 4’üncüsünü düzenlediklerini belirtti. Emlakçıların sorunlarını ve çıkan yeni yönetmeliklerle ilgili bilgileri meslektaşlarına aktardıklarını belirten Yılmaz, ayrıca üyelerin talep ve sorunlarını dinlediklerini anlattı. Bankalardaki kredi faiz oranlarındaki yükselişin ve pandemi döneminin her meslekte olduğu gibi emlakçılık sektörünü de olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz “Umarım en kısa zaman için de düzlüğe çıkarız” dedi.

“Ocak 2021’de derneğimizin kongresi var, ben tekrar adayım” diyen Yılmaz “2022 yılında da Salihli Esnaf Odası kongresinde başkanlığa yeniden adayım. Geçen seçimde kaybettiğim seçimi, bu kez çok çalışarak kazanmak istiyorum” diye konuştu.

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