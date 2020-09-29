Kendini bahçesindeki ağaca astı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Ahmet Ş. (66), bahçesinde kendini iple ağaca asarak intihar etti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Turgutlu Ovası Mukahitin Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Eşi bir süre önce yaşamını yitiren, 1 çocuk babası Ahmet Ş., bahçesinde, çevredeki çiftçiler tarafından iple ağaca asılı bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, Ahmet Ş.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-09-29 14:52:24
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