Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi

İHA

Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı eski belediye binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı tüm partilerin imzaladığı Azerbaycan için hazırlanan ortak bildirinin okunmasıyla başladı.
Açılış konuşmalarından ve gündem maddeleri görüşülmeden önce Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri ortak bildirisini okuyan Başkan Çetin Akın, Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde kendi topraklarını kazanmak için mücadele eden Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Akın tarafından okunan bildiride şu ifadeler yer aldı:
“Ermenistan tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde kendi topraklarını geri kazanmak için mücadele eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız. Mehmet Emin Resulzade liderliğinde 28 Mayıs 1918 yılında kurulan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti 70 yıl süren esarete 18 Ekim 1991 yılında son verdi ve bağımsızlığına kavuştu. 29 yıl önce bağımsızlığına kavuşan dost ülkemiz Azerbaycan’ın Bağımsızlık Gününü kutluyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bağımsızlık heyecanını, mutluluğunu ilk günkü gibi paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Ermenistan saldırılarına karşı Türk Milleti olarak her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edecek, Azerbaycan ile Türkiye olarak her koşulda tek millet, iki devlet olmayı sürdüreceğiz.”

“Turgutlu iyilikle güzelleşti ve birleşti”
Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Başkan Çetin Akın’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine tablet bağışlarıyla destek olan herkese teşekkür ederek başlayan Başkan Akın, Turgutlu’nun iyilikle güzelleştiğini ve birleştiğini belirtti. Hayvanları Koruma Günü, Dünya Öğretmenler Günü, Dünya Habitat Günü, Dünya Kız Çocukları Günü, Dünya Kadın Çiftçiler Günü, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü, Muhtarlar Günü, Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Akın ayrıca Bağımsız Bosna Hersek Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile Türkiye’nin en önemli bilim ve siyaset insanlarından biri olan Erdal İnönü’yü vefatlarının yıl dönümlerinde andı.
Bu sene 97. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili de konuşan Başkan Akın, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği, atalarımızın canı ile kazandıkları vatanımızı, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi ilelebet korumak bizlerin en kutsal görevlerinden biridir. Aziz Türk Milleti olarak cumhuriyetimize her daim sahip çıkacağız ve cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerleri gelecek nesillerimize aktaracağız.” ifadelerini kullandı.

Gündem maddeleri görüşüldü
Başkan Akın’ın ve parti grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından meclisin gündeminde yer alan 12 madde görüşülerek karara bağlandı.
Meclis gündeminde yer alan 2021 Yılı Performans Programı komisyon raporu ve Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilen 20212023 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçe komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Sarıgöl’de fay hattı okul yıktırdı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de fay hattı okul yıktırdı
Saruhanlı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği ...
Başkan Bilgin Gökçeköy'ün gençlerini sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Bilgin Gökçeköy'ün gençlerini sevindirdi
Turgutlu'da asayiş ekipleri göz açtırmadı
YEREL HABERLER Turgutlu'da asayiş ekipleri göz açtırmadı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 386 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 750 gram kubar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu Manisa'nın Şehzadeler ...
Akhisar Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Akhisar Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek ...
Manisa’da baygınlık geçiren yaşlı kadına zabıtalardan ilk müdahale
YEREL HABERLER Manisa’da baygınlık geçiren yaşlı kadına zabıtalardan ...
CHP’li Özel’den, ‘Gelecek seninle aydınlansın’ kampanyasına 8 tablet
YEREL HABERLER CHP’li Özel’den, ‘Gelecek seninle aydınlansın’ ...
Yunus Emre Türbesi'nde peyzaj düzenlemesi başlıyor
YEREL HABERLER Yunus Emre Türbesi'nde peyzaj düzenlemesi başlıyor
Manisa’nın dev adamları çeyrek finalde
YEREL HABERLER Manisa’nın dev adamları çeyrek finalde
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar başladı
Manisa’da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da yasa dışı bahis operasyonu
Büyükşehirin Turgutlu hizmet binası yeni yerinde
YEREL HABERLER Büyükşehirin Turgutlu hizmet binası yeni yerinde
Manisa merkezde 9 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER Manisa merkezde 9 kilometrelik dere temizlik ...
Salihli OSB’de rekor tüketim
YEREL HABERLER Salihli OSB’de rekor tüketim
AK Parti’li iki başkandan birliktelik mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li iki başkandan birliktelik mesajı
Manisa'da uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleri ele ...
Manisa’da HİS gölet bakımlarına devam ediliyor
YEREL HABERLER Manisa’da HİS gölet bakımlarına devam ediliyor
Madalya avcısı Ahmet Bayram 'Maraton İzmir'de de ipi göğüsledi
YEREL HABERLER Madalya avcısı Ahmet Bayram 'Maraton İzmir'de de ipi ...
Görme sorunu yaşıyordu, başarılı operasyonla dünyası aydınlandı
YEREL HABERLER Görme sorunu yaşıyordu, başarılı operasyonla dünyası ...
Alaşehirli velilere korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER Alaşehirli velilere korona virüs eğitimi
Somaspor beraberliğe üzüldü
YEREL HABERLER Somaspor beraberliğe üzüldü
Şifa kaynağı hünnapta hasat başladı
YEREL HABERLER Şifa kaynağı hünnapta hasat başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X