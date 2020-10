Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı eski belediye binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı tüm partilerin imzaladığı Azerbaycan için hazırlanan ortak bildirinin okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarından ve gündem maddeleri görüşülmeden önce Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri ortak bildirisini okuyan Başkan Çetin Akın, Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde kendi topraklarını kazanmak için mücadele eden Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Akın tarafından okunan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Ermenistan tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde kendi topraklarını geri kazanmak için mücadele eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız. Mehmet Emin Resulzade liderliğinde 28 Mayıs 1918 yılında kurulan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti 70 yıl süren esarete 18 Ekim 1991 yılında son verdi ve bağımsızlığına kavuştu. 29 yıl önce bağımsızlığına kavuşan dost ülkemiz Azerbaycan’ın Bağımsızlık Gününü kutluyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bağımsızlık heyecanını, mutluluğunu ilk günkü gibi paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Ermenistan saldırılarına karşı Türk Milleti olarak her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edecek, Azerbaycan ile Türkiye olarak her koşulda tek millet, iki devlet olmayı sürdüreceğiz.”



“Turgutlu iyilikle güzelleşti ve birleşti”

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Başkan Çetin Akın’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine tablet bağışlarıyla destek olan herkese teşekkür ederek başlayan Başkan Akın, Turgutlu’nun iyilikle güzelleştiğini ve birleştiğini belirtti. Hayvanları Koruma Günü, Dünya Öğretmenler Günü, Dünya Habitat Günü, Dünya Kız Çocukları Günü, Dünya Kadın Çiftçiler Günü, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü, Muhtarlar Günü, Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Akın ayrıca Bağımsız Bosna Hersek Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile Türkiye’nin en önemli bilim ve siyaset insanlarından biri olan Erdal İnönü’yü vefatlarının yıl dönümlerinde andı.

Bu sene 97. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili de konuşan Başkan Akın, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği, atalarımızın canı ile kazandıkları vatanımızı, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi ilelebet korumak bizlerin en kutsal görevlerinden biridir. Aziz Türk Milleti olarak cumhuriyetimize her daim sahip çıkacağız ve cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerleri gelecek nesillerimize aktaracağız.” ifadelerini kullandı.



Gündem maddeleri görüşüldü

Başkan Akın’ın ve parti grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından meclisin gündeminde yer alan 12 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündeminde yer alan 2021 Yılı Performans Programı komisyon raporu ve Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilen 20212023 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçe komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

