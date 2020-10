Başkan Dutlulu, ilk ders zilinde öğrencilerin yanında oldu Öğrencilerin maskeleri Akhisar Belediyesi’nden

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte kent genelinde okullara maske ve dezenfektan dağıtarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2., 3., 4., 8. ve 12’nci sınıfların örgün eğitime başladığı Akhisar’da, Akhisar Belediyesi tarafından tüm eğitim kurumlarına ücretsiz maske dağıtıldı. İlk ders zilinin çaldığı Akhisar’da gençlerin sağlığını korumak için yoğun çaba gösteren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımında bulundu.

Okullar açılmadan önce, Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm eğitim kurumları dezenfekte edilerek hazır hale getirildi ve bu sayede öğrenciler daha sağlıklı sınıflarda yüz yüze eğitime başlama imkanı buldu.



“Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Yeni haftaya öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak başladıkları için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Besim Dutlulu, tüm öğrencilere ve öğretmenlere önce sağlık, sonra da iyi dersler diledi. Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öğrencilerimiz bir yandan uzaktan eğitime devam ederken bir yandan da yüz yüze eğitime kademeli şekilde başladı. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın, esnaflarımızın yanında olduğumuz gibi her zaman öğrencilerimizin de yanında bulunduk. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz şehrimizde bulunan tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Sınıfları, koridorları, öğretmen odalarını dezenfekte etti. Bugün de tüm okullarımızda maske dağıtımı yapıyoruz. İçerisinde 5 adet maske bulunan paketlerimizi tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Tüm öğrenci kardeşlerime ve öğretmenlerimize önce sağlık, sonra da iyi dersler diliyorum. Akhisar Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

