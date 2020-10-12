Başkan Dutlulu, ilk ders zilinde öğrencilerin yanında oldu Öğrencilerin maskeleri Akhisar Belediyesi’nden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dutlulu, ilk ders zilinde öğrencilerin yanında oldu Öğrencilerin maskeleri Akhisar Belediyesi’nden

İHA

Başkan Dutlulu, ilk ders zilinde öğrencilerin yanında oldu Öğrencilerin maskeleri Akhisar Belediyesi’nden

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte kent genelinde okullara maske ve dezenfektan dağıtarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler diledi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2., 3., 4., 8. ve 12’nci sınıfların örgün eğitime başladığı Akhisar’da, Akhisar Belediyesi tarafından tüm eğitim kurumlarına ücretsiz maske dağıtıldı. İlk ders zilinin çaldığı Akhisar’da gençlerin sağlığını korumak için yoğun çaba gösteren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımında bulundu.
Okullar açılmadan önce, Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm eğitim kurumları dezenfekte edilerek hazır hale getirildi ve bu sayede öğrenciler daha sağlıklı sınıflarda yüz yüze eğitime başlama imkanı buldu.

“Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”
Yeni haftaya öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak başladıkları için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Besim Dutlulu, tüm öğrencilere ve öğretmenlere önce sağlık, sonra da iyi dersler diledi. Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Öğrencilerimiz bir yandan uzaktan eğitime devam ederken bir yandan da yüz yüze eğitime kademeli şekilde başladı. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın, esnaflarımızın yanında olduğumuz gibi her zaman öğrencilerimizin de yanında bulunduk. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz şehrimizde bulunan tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Sınıfları, koridorları, öğretmen odalarını dezenfekte etti. Bugün de tüm okullarımızda maske dağıtımı yapıyoruz. İçerisinde 5 adet maske bulunan paketlerimizi tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Tüm öğrenci kardeşlerime ve öğretmenlerimize önce sağlık, sonra da iyi dersler diliyorum. Akhisar Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete girdi Hayırsever İşadamı Nusret Dereköy tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Semahat Dereköy 4-6 Yaş Kuran Kursu düzenlenen törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete ...
Üzüm hırsızı sincap suçüstü yakalandı Manisa’da her gün üzümlerinin azaldığını fark eden adam üzümlerinin bir sincap tarafından yendiğini fark edince o anları telefonuyla kaydetti
YEREL HABERLER Üzüm hırsızı sincap suçüstü yakalandı Manisa’da her ...
Kulalı Hayırsever işadamı Mehmet Mumcu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kulalı Hayırsever işadamı Mehmet Mumcu hayatını ...
Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek
YEREL HABERLER Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise ...
Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi
YEREL HABERLER Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi
Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'nin konserve ihracatı 1,6 milyar dolara çıktı
Somaspor - Yalovaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Yalovaspor (FOTOĞRAFLAR)
Somaspor - Yalovaspor: 2-1
YEREL HABERLER Somaspor - Yalovaspor: 2-1
MHP Yunusemre ilçe binasının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER MHP Yunusemre ilçe binasının açılışı yapıldı
MHP Manisa İl Teşkilatı'nda kongre heyecanı Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Ömer Baysal yeniden seçildi
YEREL HABERLER MHP Manisa İl Teşkilatı'nda kongre heyecanı Tek ...
Hem annesi hem antrenörü
YEREL HABERLER Hem annesi hem antrenörü
Salihli’nin sultanları galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları galibiyetle başladı
MHP’li Sadir Durmaz’dan CHP’ye sert eleştiri MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz partisinin Manisa İl Kongresinde konuştu “Türkiye çoklu bir cephe hattındadır. Böyle bir durumda siyasi hesap yapanların mutlaka ahlakı sorgulanmalıdır” “CHP’nin içine HDP’nin kaçtığı artık inkar edilemez bir gerçektir” “CHP’nin Atatürk maskesi düşmüş, altındaki HDP yüzü görülmüştür”
YEREL HABERLER MHP’li Sadir Durmaz’dan CHP’ye sert eleştiri MHP ...
Akhisarspor'da Karabulut'un baba acısı
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Karabulut'un baba acısı
Murat Germen SK, DMD hastalığına dikkat çekti
YEREL HABERLER Murat Germen SK, DMD hastalığına dikkat çekti
Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi
YEREL HABERLER Manisa'da ilk 'Güvenli iş yeri sertifikası' verildi
Turgutluspor durdurulamıyor
YEREL HABERLER Turgutluspor durdurulamıyor
Manisa FK fırtına gibi
YEREL HABERLER Manisa FK fırtına gibi
Karaçay Deresi temizlendi, taşkın yaşanmadı
YEREL HABERLER Karaçay Deresi temizlendi, taşkın yaşanmadı
Gölmarmaralı Muhtarlar, AAT’ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Gölmarmaralı Muhtarlar, AAT’ye hayran kaldı
Manisa’nın nehirlerine DSİ’den neşter Manisa’da DSİ tarafından 63 bin metrelik nehir yatağı temizlendi
YEREL HABERLER Manisa’nın nehirlerine DSİ’den neşter Manisa’da DSİ ...
Eğitim-Bir-Sen, serbest kıyafet eylemine devam edecek
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen, serbest kıyafet eylemine devam edecek
Manisa'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 ...
Otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X