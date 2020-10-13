Türk Kızılay'ı çocuklara yüzme öğretti

Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi, "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 915 yaş aralığındaki çocuklara yaz dönemi boyunca yüzme kurslarında eğitim imkanı sağladı.
Kızılay Yunusemre Şubesi, ilçedeki 915 yaşları arasındaki çocuklar için yaz döneminde yüzme kursu açtı. Bir ay süre ile devam eden projede çocuklar kurs eğitmenlerden yüzme dersleri alırken, pandemi sürecinin sosyal hayatlarında oluşturduğu etkileri bir nebzede olsa hem öğrenerek hem de eğlenerek atmış oldular. Çocuklara sertifikalarının ve hediyelerinin verilmesi ile proje sonlandırılırken; çocuklar, veliler ve eğitmenleri tarafından projede emeği geçen Türk Kızılay yönetim kurulu adına Belkız Çakar ve Melek Girginoğlu’na teşekkür edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.