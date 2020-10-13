Kahvede oyun oynayan 13 kişiye, 40 bin lira ceza



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen baskında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı ile oyun oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskicami Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir kahvehanede, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen iskambil kağıdı ile oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 13 kişiyi iskambil kağıdı ile oynarken suçüstü yakaladı. Aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 13 kişiye, Covid-19 kurallarına ve İlçe Hıfzıssıhha kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 40 bin 950 lira idari para cezası kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-13 19:06:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.