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Dev borularla bando eşliğinde şehir turu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kurulacak olan hidroelektrik santralin dev boruları bando eşliğinde şehir turu ile tanıtıldı Enerji yatırımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren 15 bin nüfuslu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yeni yapılacak hidroelektrik santralinin dev boruları halka gösterildi Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ardından ilk kez bir ilçe belediyesi kendi hidroelektrik santralini kuruyor

İHA

Dev borularla bando eşliğinde şehir turu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kurulacak olan hidroelektrik santralin dev boruları bando eşliğinde şehir turu ile tanıtıldı Enerji yatırımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren 15 bin nüfuslu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yeni yapılacak hidroelektrik santralinin dev boruları halka gösterildi Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ardından ilk kez bir ilçe belediyesi kendi hidroelektrik santralini kuruyor

Son dönemdeki enerji yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren 15 bin nüfuslu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yeni yapılacak hidroelektrik santralinin dev boruları, şehir turuyla halka tanıtıldı. Bando eşliğinde sokak sokak dolaştırılan boruların önünde halkı selamlayan Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, kurulacak olan santral sayesinde yıllık 896 bin dolar ilçeye gelir sağlayacaklarını söyledi.
Manisa’nın 15 bin nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri olan Gölmarmara Belediyesi kurduğu Güneş Enerjisi Santralinin (GES) ardından şimdi de Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan hidroelektrik santralini ilçeye kazandırıyor. Hem GES hem de hidroelektrik santralinden belediye kasasına girecek olan para ise ilçedeki öğrencilere burs olarak geri dönecek.
Gördes barajından tarımsal sulama için gelen sudan elektrik üretecek olan santral için ilçeye getirilen her biri 10 ton ağırlığında ve 2.2 metre çapındaki dev borular Akhisar Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar ve kortej yürüyüşüyle ilçenin cadde ve sokaklarında tırlarla dolaştırıldı.

Türkiye’de bir ilk
İlçeyi enerji üssü yapma gayreti içinde olduklarını kaydeden Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesinin kendine ait bir hidroelektrik santrali olacağını belirtti. Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hidroelektrik santrali olduğunu kaydeden Başkan Öz, Gölmarmara’nın enerji yatırımlarıyla ileriye dönük yatırımlarına devam edeceğini söyledi.

Yıllık 896 bin dolar kazanç
Başkan Öz projenin ilk aşamasında 1.872 MW’lık kısmının tamamlanıp devreye alınacağını projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 10 milyon 426 bin kwh elektrik üretimi gerçekleştireceklerini ve bunun da yıllık 896 bin 636 dolar belediyeye kazanç sağlayacağını belirtti. Toplam yatırım bedelinin 2 milyon 487 bin 848 dolar olduğunu dile getiren Başkan Öz, projenin geri dönüşümünün 31 ay olduğunu ve tamamının devreye girmesiyle 744 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretimi sağlanacağını açıkladı.

“Sulamanın olduğu dönemlerde elektrik üretilecek”
Sulamanın olduğu zamanlarda elektrik üretimine geçmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Öz, “Gölmarmara’da Gördes Barajı üzerinde sol sahilde 50 bin 400 dönüm yer Gölmarmara Belediyesi tarafından işletilecek. Çiftçilerimize hizmet vermesi amacıyla önümüzdeki yıl başlatılıyor. Burada Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce tarımsal sulama üzerine basınç kırıcılar yapılmış. Basınç kırıcı da barajdan 4050 bar gelen suyu buradaki basınç kırıcılara girerek 10 bara düşürüyor. Biz şimdi temeli kazılmış olan alana santral kurup suyun enerjisini alıp sulamanın olduğu dönemlerde elektrik üretmek. Burada da iyi bir potansiyel var. Çünkü 50 bin 400 dönümle aynı zamanda 90 bin dönüm 2. etabı olan Akhisar tarafındaki tarımsal sulamasıyla beraber 140 bin dönüm yer sulanacak. Bununla beraber enerji üretimi bizim yaptığımız ilk fizibilite çalışmasında 16 milyon kilowatt. Ancak Devlet Su İşlerindeki arkadaşlarımız dedi ki ‘Yıllar kurak gidiyor biz bunu düşük alalım’ Biz buradan yılda 10 milyon 500 bin kilowatt elektrik üreteceğiz” dedi.

“Yatırım maliyeti 3 yılda karşılanacak”
Yaptıkları yatırımın maliyetinin 3 yıl da karşılanacağını kaydeden Başkan Öz, “Bu bize yaklaşık Gölmarmara Belediyesine 871 bin dolar gibi bir para getirecek. Yatırım maliyetini de 3 yıl gibi bir sürede geriye dönüşü olacak. Bu 3 üniteden oluşuyor. 3 tribünden oluşuyor. 2 tanesi 0,85 megawatt olup, Akhisar sulamasıyla beraber 3. etap oluşacak. İlk 2 etabı şubat sonu mart başı gibi devreye alınacak. Tribün siparişlerimiz verildi. 1 tanesi hazır 2.’si de yapılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde teslimi yapıldı. Boruların teslimleri yapıldı. 2,40 metre çapındaki borular indirilip santral binası kurulup tribünden su geçirilip tekrar havuza verilecek.” diye konuştu.

“Amacımız ilçemizi Türkiye’nin en zengin belediyesi yapmak
Başkan Öz iddialarının ilçeyi Türkiye’nin en zengin belediyesi yapmak olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Gölmarmara Belediyesi bütçesine çok büyük katkı sağlayacak. Yılda 871 bin dolar gibi bir para kazanılacak. İlk etabında 450 bin dolar gibi bir para bekliyoruz. Fizibilitesi yetersiz görülen yerlerde Enerji Piyasası Kurulu HES yönetmeliği koydu. Bundan biz de faydalanacağız. Buradaki 80 dönümlük alanda da güneş enerjisi santrali kuracağız. Buradan da 470 bin dolar gibi gelir getirecek. 6 yılda geri dönüşümü 3 milyon dolar rakam yapıyor. Bizim iddiamız Gölmarmara Belediyesi kişi başı gelir bakımından Türkiye’nin en zengin belediyesi yapmak. Biz buradaki kaynakları hepimiz iyi kullanıyoruz”

Enerji gelirleri öğrencilere burs olacak
Enerjiden sağladıkları gelirlerle öğrencilere burs sağlayacaklarını kaydeden Başkan Öz şunları söyledi: “Bizim bir amacımız da bir eğitim vakfı açarak Gölmarmara Belediyesinin gelirlerini de Gölmarmara’da ne kadar okuyan ihtiyaç sahibi öğrenci varsa, biz bu çocuklara burs vermek istiyoruz. Bu bizim öncelikli hedefimiz. Manisa ve Gölmarmara’da bürokratımız az. Biz bunlara sahip çıkalım diyoruz. Manisa’nın yetiştirdiği evlatlarımız olsun. Bugün Almanya’da iki profesörün dünyaya çığır açan buluşu gündemde. Bizi bu illet hastalıktan iki tane Türk kurtardı. Biz böyle insanlar yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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