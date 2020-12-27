Turgutluspor kendine geldi

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Pazarspor'u 2-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Turgutluspor, deplasmanda Sakaryaspor engelini de aşarak yeniden zirve yarışına ortak oldu. Sakarya deplasmanından 2-1 galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılar 33 puana yükselerek şampiyonluk yolunda umut tazeledi.
Teknik Direktör İbrahim Cezayir, üzerlerindeki karabulutları dağıttıklarını söyledi. Cezayir, "Çok kritik iki maçı kayıpsız geçtik ve yeniden yarışa dahil olduk. Liderle aramızda 5 puan fark var. Lig uzun maraton. Çıkışımızı sürdürüp hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi. Turgutluspor hafta içinde Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-12-27 13:26:11
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