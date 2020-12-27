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Turgutluspor kendine geldi

DHA

Turgutluspor kendine geldi


TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Pazarspor'u 2-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Turgutluspor, deplasmanda Sakaryaspor engelini de aşarak yeniden zirve yarışına ortak oldu. Sakarya deplasmanından 2-1 galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılar 33 puana yükselerek şampiyonluk yolunda umut tazeledi.
Teknik Direktör İbrahim Cezayir, üzerlerindeki karabulutları dağıttıklarını söyledi. Cezayir, "Çok kritik iki maçı kayıpsız geçtik ve yeniden yarışa dahil olduk. Liderle aramızda 5 puan fark var. Lig uzun maraton. Çıkışımızı sürdürüp hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi. Turgutluspor hafta içinde Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-12-27 13:26:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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