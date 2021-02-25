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Salihli OSB, prefabrik binadan modern binaya geçiş yaptı Başkan Kayda: “Salihli OSB’ye modern hizmet binası kazandırdık”

İHA

Salihli OSB, prefabrik binadan modern binaya geçiş yaptı Başkan Kayda: “Salihli OSB’ye modern hizmet binası kazandırdık”

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi, prefabrik hizmet binasından, modern hizmet binasına geçiş yaptı. Salihli OSB 2. Etapta yeni kurulan fabrikalarla birlikte Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, yatırımcıların gözdesi olan Salihli OSB’ye modern bir idare binası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Prefabrik binadan, modern binaya”
Manisa Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Karaca, Basri Ersoy ve İbrahim Yüksel ile modern hizmet binasında incelemelerde bulunan Başkan Kayda, OSB Müdürü Çağrı Duygu’dan yeni idare binası hakkında bilgiler aldı. Salihli Organize Sanayi Bölgesini 2014 yılında aldıklarında prefabrik bir yönetim binasında hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Kayda, “Yönetim binası olarak prefabrik çok küçük bir bina vardı. Şuanda 4 bin 270 metrekare kapalı alanı olan yeni yönetim binamızın içerisinde idari yönetim odaları, toplantı salonları, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların da toplantılarını yapabilecekleri, onlara eğitim verebilecekleri 230 kişilik bir konferans salonu, kreş, restoran ve otel bulunuyor” dedi.

“Hayırlı olsun”
Salihli Organize Sanayi Bölgesine yakışan modern bir hizmet binası kazandırdıklarını belirten Başkan Kayda “2. Etapta yeni kurulan fabrikalarla birlikte Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Salihli OSB, sektöründe öncü büyük firmalardan ve iş insanlarından yoğun talep alıyor. Yatırımcıların gözdesi olan Salihli Organize Sanayi Bölgemize eksikliği hissedilen modern bir idare binası kazandırmak için başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık ve ilk toplantımızı yeni hizmet binasında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hizmet binamız, Salihli OSB’mize, iş insanlarımıza ve firmalarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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