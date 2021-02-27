Kırkağaç’ta tanker devrildi: 1 yaralı

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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki tanker devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesi Gelenbe yolunun 10. kilometresinde A.D. (59) yönetimindeki 54 KY 623 plakalı Mercedes marka tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tankerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü A.D’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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