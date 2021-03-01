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2 yaşındaki Ela kuzusunu biberonla besliyor

DHA

2 yaşındaki Ela kuzusunu biberonla besliyor


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mustafa Yener (56), annesinin emzirmediği kuzuyu torununun isteği üzerine bir ay önce satın alıp, evinde beslemeye başladı. Ailenin maskotu olan kuzu Mustafa Yener'in, iki yaşındaki torunu Ela'nın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Turgutlu'nun kırsal Derbent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yener (56), torunlarından 2 yaşındaki Ela Yener'in isteğini kırmayıp, bir kuzu satın aldı. Annesinin emzirmediği kuzuyu evine getiren Yener, torunuyla birlikte biberonla beslemeye başladı. 2 çocuk, 4 torun sahibi Mustafa Yener´in aldığı kuzuya bir süre sonra ev halkı alıştı. Doğal yollardan beslenemediği için gelişemeyen ve ayakta durmakta güçlük çeken kuzu şimdi ailenin maskotu haline geldi. Evin en küçük torunu minik Ela, kuzuyu elleriyle besliyor.
`KOYUNUN BAKMADIĞI KUZUSUNA BİZ BAKIYORUZ´
Torununun  isteği üzerine aldıkları kuzuyu bakımla hayatta tuttuklarını anlatan Mustafa Yener, "Torunum sevdiği için bir ay önce eve bu kuzuyu aldık. Annesi kuzuyu emzirmediği için tercih ettik. Aldığımızda henüz yavruydu, biberonla besledik, büyüttik. Evde çocuğumuz gibi bakıyoruz. Görenler çok şaşırıyor. Torunum kuzudan ayrılamıyor, sütünü bile eliyle içiriyor" diyor.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Ersan ERDOĞAN
2021-03-01 09:02:46

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