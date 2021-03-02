Saruhanlılı muhtarlar büyükşehir hizmetlerinden memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Saruhanlı'ya bağlı Hacırahmanlı, Gökçeköy ve Gözlet Mahalle Muhtarlıklarına ziyarette bulunuldu. Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle teşekkür eden mahalle muhtarları "Allah Cengiz Başkan'ın tuttuğunu altın etsin" ifadelerini kullandı.

İl genelinde mahalle muhtarlarını ziyaret ederek talepleri yerinde alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Son olarak Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu ve Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik Saruhanlı'ya bağlı Hacırahmanlı, Gökçeköy ve Gözlet mahallelerini ziyaret etti. Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Sönme, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Zafer Deşek ve Gözlet Mahalle Muhtarı Nuri Gelgör ile bir araya gelen Büyükşehir heyeti, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Mahalle Muhtarları da yapılan yol çalışmalarından ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Mahalle Muhtarları, "Allah Cengiz Başkanın tuttuğunu altın etsin" ifadelerini kullandılar. Ziyaretlerde Başkan Cengiz Ergün'ün mahalle muhtarlarına gönderdiği hediyeler de takdim edildi.

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