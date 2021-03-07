Bekirler’de 5 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesinde 5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek su akışını sağlıklı hale getirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü de çalışma alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında temizlik çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Akhisar’da köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinden Bekirler Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dere yatağında incelemelerde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü’ye, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Aybars Özbilgin ve Mahalle Muhtarı Fuat Karayel eşlik etti. Çöllü, yaptıkları 5 kilometrelik çalışma ile su akışını sağlıklı hale getirdiklerini, vatandaşların can ve mal güvenliği sağladıklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Fuat Karayel, “Yapılan hizmetten memnunuz. Bazı noktalarda tıkanıklıklar vardı. Bu yüzden tehlike yaşıyorduk. Cengiz Başkandan Allah razı olsun. Mahallemizde yapılan çalışma için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

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