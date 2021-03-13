Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda temaslı kişinin bulunması gerekçesiyle karantinaya alındı.

Akhisar'ın Gökçeahmet Mahallesi, görülen koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Gökçeahmet mahallesinde vatandaşlarda Covid-19 test pozitifliğinin ve temaslı sayısının artması nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla Ekte yer alan karantina uygulama şartnamesi çerçevesinde 12.03.2021 tarih ve saat 17:00'dan itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."

Öte yandan, mahalledeki Gökçeahmet Ortaokulu ile Şehit Fevzi Kıral İlköğretim Okulunda 10 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2021-03-13 01:42:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.