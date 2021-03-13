Yabani ahlat ağaçları ekonomiye kazandırılacak

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanıp Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulanmasına onay vererek bütçe ayırdığı proje kapsamında, ilçeye bağlı kırsal Konurca Mahallesi'ndeki 5 bin ahlat ağacına (yabani armut) aşılama, verimden düşmüş 5 bin armut ağacına ise gençleştirme çalışması yapılacak.

Manisa'nın Kula ilçesinde yabani ahlat ağaçlarının ekonomiye kazandırılması için hazırlanan projenin başlangıcı olarak malzeme teslimi, Kaymakam Kemal Duru'nun katıldığı programla gerçekleştirildi. 81 bin TL civarındaki proje kapsamında mahalle halkından 11 budama ve aşı ustası 20 iş günü boyunca devlet destekli olarak hizmet verecek. Projenin malzemeleri, Kaymakam Kemal Duru'nun da katıldığı bir programla mahalleli vatandaşlara teslim edildi. Projenin önümüzdeki günlerde başlaması ile birlikte Konurca Mahallesi'nde çok sayıda bulunan yabani ahlat ağaçları aşılanarak mahalle halkının ek gelir elde etmesi sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca aynı mahallede bulunan uzun yıllar önce aşılanmış ve verimden düşmüş olan armut ağaçları da budanarak tekrar üretime kazandırılacak. Proje kapsamında 5 bin ahlat ağacına aşılama, verimden düşmüş 5 bin armut ağacına ise gençleştirme çalışması yapılacak.

Projede ihtiyaç olan malzemeler, bakanlık tarafından gönderilen bütçe kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilerek, Kaymakam Kemal Duru'nun da katıldığı bir programla aşı ve budama ustalarına teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan Ziraat Mühendisi Özgür Çavdar, Ufuk Gündüz ve Mehmet Ali Kaç'ın koordinesinde yapılacak aşılama ve gençleştirme çalışmaları kapsamında, 81 bin TL civarında tutan projenin tamamlanmasının ardından, zaman geçtikçe verim artışına bağlı olarak projenin daha çok değer kazanması ve yaklaşık 200 ton armut üretimi sağlanması hedefleniyor.



"Armut üretim miktarında büyük bir potansiyel oluşacak"

Mahalleli vatandaşlara malzeme teslim programında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, bu proje ile birlikte belli bir üne kavuşmuş Konurca armudunun üretim miktarında büyük bir potansiyel oluşması ve mahalle sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin ağacın ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Projenin sürdürülebilirliği açısından, mahalleli vatandaşların aşılama uygulamalarını öğrenmesi ile yıllar geçtikçe verim artışı beklediklerini de dile getiren Sarısu, "Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında, biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ilçemize bağlı mahallelerdeki ağaçların ekonomiye kazandırılması için böyle bir proje hazırladık. Bakanlığımız tarafından tam desteklenecek olan proje kapsamında, ahlat ağaçlarının, yöreye özgü çeşitlerle ekonomik öneme sahip armut çeşitlerine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını hedefledik. Proje kapsamında yer alan Konurca Mahallesi'nin engebeli ve dağlık arazi koşullarından dolayı sınırlı olan meyvecilik potansiyelinin artırılması da hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu proje ile çiftçi ailelerinin ek gelir talepleri arttırılıp, aynı zamanda ilimiz ve ilçemizde armut üretim çeşitliliğinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Çiftçiler proje kapsamında aşılama uygulamalarını öğrenmiş olup, gelecek yıllarda projenin sürdürülebilirliğine katkı sunacaktır. Meyvecilikte yıllar geçtikçe verim artışı olacağı için proje zaman içerisinde daha çok değer kazanacak ve sürdürülebilirliği artacaktır. Aşılama ve gençleştirme çalışmaları kapsamında, abasa, Bursa, Ankara ve turşu gibi armut çeşitleri aşılanarak, yaklaşık 200 ton armut üretimi sağlamayı hedefliyoruz. Mahallede belirlenen 11 budama ve aşı ustası, 20 iş günü boyunca çalışarak 5 bin ahlat ağacı aşılayıp, verimden düşmüş 5 bin armut ağacına da gençleştirme budaması yaparak, yarı parazit ökse otundan temizleyecekler. Bu projede desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Manisa İl Müdürümüz sayın Metin Öztürk'e, ve emeği geçen tüm İl Müdürlüğü personeline teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesini oldukça başarılı bulan Kaymakam Kemal Duru ise, ilçeye bağlı mahallelerde buna benzer çalışmaların yapılması ile ilçenin geçim kaynağının meyvecilik olabileceğine dikkat çekti. İlçe sınırları içerisinde dağlık ve engebeli araziler üzerinde binlerce aşılama bekleyen ağaç olduğunu da kaydeden Kaymakam Duru, Konurca Mahallesi'ndeki bu proje ile, Konurca armudunun yurtiçi ve yurtdışı ihracat pazarına dâhil edilebileceğini söyledi. Bölgedeki yaklaşık 10 bin ağaca yapılacak olan aşılama ve gençleştirme çalışması ile ekonomiye kazandırılması hedeflenen ağaçların mahalle geçimi açısından da oldukça önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, kendisinin de projenin takipçisi olarak ilçeye kazandırılması için çalışacaklarını söyledi.

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