Demirci'de ulaşıma kar engeli

Sen de mi uşak!

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, DemirciSimav Karayolu'nda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Mahmutlar Mahallesi'nde yolda kalan servis minibüsündeki 15 öğrenci ile yol kenarına savrulan bir TIR, ekiplerce kurtarıldı.

Manisa'nın yüksek rakımlı yerlerinde kar yağışı etkili olurken, Demirci ilçesinde kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı. DemirciSimav Karayolu'nda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, yol kenarına savruldu. Mahmutlar Mahallesi'nde de bir servis minibüsü yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ninibüsteki 15 öğrenci ile TIR'ı kurtardı. Öğrencileri başka bir servise alınarak, evlerine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Demirci Ersan ERDOĞAN

2021-03-19 17:34:44



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