Misli.com 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1

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2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Turgutluspor, evinde 1922 Konyaspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Turgutlu Yedi Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Sezgin Şahbaz xx, Ali Rıza Öztürk xx

Turgutluspor: Hüseyin xx, Samed xx, Muhammet Beşir x (Muhammet Arslantaş dk. 62 x), Mete x, Talha x, Savaş x, Haşim xx, Erkan x (Emre Keskin dk. 62 x), Kadir x (Hamit dk. 62 x), Rıdvan x, Sezer x (Emre Nasuh dk. 82 ?)

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Mücahit xx, Nuri xx, Adem x, Selim xx, Yasin xxx, Ali xx (Fuat dk. 90+2 ?), Ege xx (Ertuğrul dk. 82 ?), Kuban x, Can xx, Şener xx, Ekrem xx (Serhat dk. 87 ?)

Goller: Haşim (dk. 35) (Turgutluspor), Yasin (dk. 26) (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Kadir, Savaş, Talha, Rıdvan (Turgutlu), Yasin, Kuban, Ertuğrul, Selim (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

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