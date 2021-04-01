Manisa’da sahte ilan dolandırıcıları yakalandı Yaklaşık 700 kişiyi dolandırmışlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, internet üzerinden “kiralık yazlık, villa, apart” gibi sahte ilanları verip çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelileri yakaladı.

İnternet üzerinden kiralık yazlık, villa, apart gibi sahte ilanları verip, kapora adı altında verilen hesaplara para yatırtmak suretiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, sahte ilan dolandırıcılarının R.D. (39), S.T. (43), H.Ö. (42) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek operasyon ile yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada değişik operatörlere ait çok sayıda sim kart ve cep telefonu ele geçirildi.

Ülke çapında yaklaşık 700 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.D. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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