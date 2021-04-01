Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı Manisa'da 5 aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı Manisa’da ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta bir araçla çarpışıp önce park halindeki araçlara ardından da bir kafeye girdi Kazada 5 araç ve bir motosiklet ile kafede maddi hasar meydana gelirken, bir kişi de yaralandı

Manisa’da ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta bir araçla çarpışıp önce park halindeki araçlara, ardından bir kafeye girdi. Kazada 5 araç ile kafede maddi hasar meydana gelirken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 13.45 sıralarında Menemen Caddesi'yle 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vedat D. idaresindeki 45 AAG 229 plakalı Opel marka araç 19 Mayıs Bulvarı'nda seyir halindeyken kendisine yanan kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken, Menemen Caddesi'nden kavşağa giren Davut Ö. idaresindeki 35 DB 4258 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 AAG 229 plakalı Opel marka araç yol kenarındaki pastaneye girerken, 35 DB 4258 plakalı araç ise yol kenarında park halinde araçlara çarparak durabildi. Kazada yol kenarında park halinde bulunan 45 AEK 955, 35 AJA 641, 45 ADF 663 plakalı otomobiller ve bir motosiklette maddi hasar meydana geldi. Pastaneye giren 45 AAG 229 plakalı aracın sürücüsü Vedat D. ise kazada hafif şekilde yaralanırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada 5 araçta ve pastanede maddi hasar meydana gelirken kaza anı pastanenin yanındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazanın görgü tanığı pastane işletmecisi Serhat Ergül, “İçeride çalışıyordum bir anda bir gürültü koptu, kıyamet gibiydi herhalde dükkan yıkılıyor dedim. Bir baktık içeri araba girmiş. Kırmızı ışıkta geçmeye çalışmış galiba biz de tam olarak bilmiyoruz. Allah’tan o sırada burada ayakta veya oturan müşteri yoktu. Olsaydı felaket olurdu. Burası harabe gibi oldu. Şoförü de hastaneye kaldırdılar” dedi.

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